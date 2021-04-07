Вывоз строительного мусора
Недорого: от 1000 ₽ за 1 м³
Закажите вывоз строительного мусора из квартиры в СПб с грузчиками и получите скидку до 15% на установку новых пластиковых окон, дверей и натяжных потолков!
*Лучшая компания по вывозу строительного мусора в СПб по оценкам 930 клиентов
**Вывоз строительного мусора в СПб с грузчиками можно заказать по телефону или заполнив заявку на обратный звонок
Стоимость вывоза строительного мусора в СПб
Таблица с актуальными тарифами на вывоз строительного мусора, обновленная 18 марта 2025 года.
|Машина
|Объём
|Масса
|Время на погрузку*
|Цена за машину
|Цена за погрузку (0-1 этаж)**
|Погрузка (2 этаж или лифт)***
|Доп. этаж без лифта***
|ГАЗель
|1 куб.
|500 кг
|1 час
|4000 ₽
|500 ₽
|800 ₽
|300 ₽
|ГАЗель
|3 куб.
|1 т
|1 час
|5000 ₽
|1200 ₽
|1700 ₽
|700 ₽
|ГАЗель
|6 куб.
|1,5 т
|1 час
|7000 ₽
|1700 ₽
|2200 ₽
|1000 ₽
|ГАЗель
|9 куб.
|2 т
|1 час
|10000 ₽
|2000 ₽
|3000 ₽
|1000 ₽
|ГАЗель
|12 куб.
|3 т
|1 час
|12500 ₽
|2500 ₽
|3500 ₽
|1500 ₽
|BAW Fenix
|10 куб.
|3,5 т
|1 час
|14000 ₽
|3500 ₽
|4000 ₽
|1000 ₽
|ГАЗель
|16 куб.
|3 т
|1 час
|16000 ₽
|2700 ₽
|4500 ₽
|2000 ₽
|FOTON
|16 куб.
|4,5 т
|1 час
|16500 ₽
|5500 ₽
|7000 ₽
|—
|Двухрамник для перегруза 6м³
|6 куб.
|3,5 т
|30 минут
|10500 ₽
|—
|—
|—
|Камаз с пухто 6м³ под погрузку
|6 куб.
|3,5 т
|1 час
|11000 ₽
|—
|—
|—
|Камаз с пухто 10м³
|10 куб.
|4 т
|1 часа
|21000 ₽
|—
|—
|—
|Камаз с пухто 10м³
|10 куб.
|10 т
|1 часа
|21000 ₽
|Пересыпать пухто 14 м³
|14 куб.
|3 т
|30 минут
|20000 ₽
|Камаз с пухто 14м³ под погрузку
|14 куб.
|6 т
|2 часа
|23000 ₽
|—
|—
|—
|Пухто на базе Камаза
|20 куб.
|10 т
|3 часа
|27000 ₽
|—
|—
|—
|Пухто на базе Камаза
|27 куб.
|10 т
|3 часа
|28000 ₽
|6000 ₽
|по запросу
|по запросу
|Пухто на базе Камаза (мамонт) или FAW
|27 куб.
|20 т
|3 часа
|33500 ₽
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Пухто на базе FAW
|36 куб.
|20 т
|3 часа
|38000 ₽
|по запросу
|по запросу
|по запросу
*Время на погрузку — время, которое предоставляется клиенту, когда погрузка осуществляется его силами.
**Цена за погрузку (0-1 этаж) — стоимость за работу наших грузчиков, если погрузка с земли или с первого этажа.
***Погрузка (2 этаж или лифт) — цена за погрузку со второго этажа или любого другого при наличии лифта.
****Доп. этаж без лифта — наценка за каждый дополнительный этаж, начиная со второго, если погрузка осуществляется без использования лифта.
Узнать цену на вывоз строительного мусора в СПб за 5 минут
Позвоните по номеру +7 (812) 385-46-66, или оставьте заявку, и наш менеджер произведёт расчёт за 5 минут.
Оценка вывоза строительного мусора по фотографии
Для выбора подходящей техники под решение вашей задачи и оценки работ можете отправить фото своего мусора с адресом и условиями погрузки (этаж и наличие лифта). Наши операторы ознакомятся и подготовят коммерческое предложение.
Автопарк компании «Увозов» для вывоза строительного мусора
Фургон ГАЗель Бизнес 27057-373
Объёмом на 12 или 16 м3, грузоподъёмностью 3 тонны
Опции и цены
|Объём (м3)
|Масса (кг)
|Мешки (шт.)*
|Цена (₽)
|1
|500
|10
|4000
|3
|1000
|30
|5000
|6
|1500
|50
|7000
|12
|3000
|100
|12500
|16
|3000
|100-150
|16000
*Мешки (шт.) — ориентировочное количество строительных мешков, заполненных на 25-30 килограмм.
Фургон BAW Fenix 33462
Объёмом на 10, 12 или 16 м3, грузоподъёмностью 3,5 тонны
Опции и цены
|Объём (м3)
|Масса (кг)
|Мешки (шт.)*
|Цена (₽)
|10
|3500
|100
|13000
|12
|3500
|100
|13000
|16
|4500
|140-150
|15500
*Мешки (шт.) — ориентировочное количество строительных мешков, заполненных на 25-30 килограмм.
Крюковой погрузчик (мультилифт) ISUZU
Для перевозки пухто на 6, 10 или 14 м3, грузоподъёмностью 3,5 тонны
Габариты, условия и цены
Контейнеры предназначены для сбора и транспортировки лёгких отходов от производства, бытового и строительного мусора.
Пухто 6 м3
- Габариты (м): 3,2 × 2 × 1,4
- Цена за перегруз: 9500 ₽
- Цена под погрузку: 11000 ₽
- Аренда на месяц: 5000 ₽
- Время ожидания: 1 час — под погрузку, 20 минут — если перегруз
Тонкие стенки
У контейнера на 6 кубов стенки из тонкого металла, поэтому он предназначен для лёгкого бытового мусора. Тяжёлые отходы могут повредить пухто.
Пухто 10 м3
- Габариты (м): 4,5 × 2,2 × 1,2
- Цена (₽): 19500 за вывоз
- Время ожидания: 1 час (+1000 ₽ за доп. час)
- Аренда (₽): 3000 за 3 дня
Пухто 14 м3
- Габариты (м): 4,5 × 2,2 × 1,7
- Цена (₽): 21000 за вывоз
- Время ожидания: 2 часа (+1000 ₽ за доп. час)
Без аренды
Пухто на 14 кубов не отдаётся в аренду и предоставляется только под загрузку на 2 часа.
Возможно, мы уже изменили условия, но ещё не обновили информацию на сайте, поэтому звоните и уточняйте условия по телефону +7 (812) 385-46-66.
Крюковой погрузчик (мультилифт) КАМАЗ
Для перевозки пухто на 20 или 27 м3, грузоподъёмностью 10 тонн
Габариты, условия и цены
Контейнеры предназначены для сбора и транспортировки тяжёлых крупногабаритных, строительных отходов, грунта и снега.
Пухто 20 м3
- Габариты (м): 5,9 × 2,5 × 1,8
- Цена (₽): 25500 за вывоз
- Время ожидания: 3 часа (+1000 ₽ за доп. час)
- Аренда (₽): 2500 за первые сутки и по 1000 за последующие
Бесплатная аренда пухто 20 м3
От 5 рейсов в месяц вы оплачиваете только за вывоз — аренда бесплатная.
Пухто 27 м3
- Габариты (м): 6,2 × 2,5 × 2,3
- Цена (₽): 27000 за вывоз
- Время ожидания: 3 часа (+1000 ₽ за доп. час)
- Аренда (₽): 2500 за первые сутки и по 1000 за последующие
Бесплатная аренда пухто 27 м3
От 5 рейсов в месяц вы оплачиваете только за вывоз — аренда бесплатная.
Самосвалы
Для перевозки любых насыпных и навалочных грузов, включая скальные породы
Габариты, условия и цены
Самосвалы предназначены для транспортировки тяжёлых крупногабаритных отходов, строительного мусора, грунта, нерудных материалов, снега и любых других грузов.
Самосвал КАМАЗ
- Объём самосвальной платформы (м3): 12, 16 или 20
- Грузоподъёмность (кг): 20000
- Цена (₽): по запросу
Самосвал МАЗ
- Объём самосвальной платформы (м3): 11, 12,5 или 14,3
- Грузоподъёмность (кг): 20000
- Цена (₽): по запросу
Самосвал IVECO
- Объём самосвальной платформы (м3): 16 и 20
- Грузоподъёмность (кг): до 30000
- Цена (₽): по запросу
Цена по запросу
Цена зависит от задачи, которую требуется решить с помощью самосвала.
Позвоните нам по телефону +7 (812) 385-46-66, расскажите о своей задаче, а мы подберём подходящую технику и сориентируем по цене.
В наличии 5 видов контейнеров под строительный мусор
Пухто на 6 кубов с люками
Характеристики контейнера
- Длина: 3,2 м;
- Ширина: 2 м;
- Высота: 1,4 м;
- Объём: 6 м³;
- Грузоподъёмность: 3 500 кг;
- Масса пухто: 700 кг.
*Контейнер оборудован четырьмя погрузочными люками
Пухто на 10 кубов с воротами
Характеристики контейнера
- Длина: 4,5 м;
- Ширина: 2,2 м;
- Высота: 1,2 м;
- Объём: 10 м³;
- Грузоподъёмность: 3 500 кг;
- Масса пухто: 800 кг.
*Контейнер с распашными воротами
Пухто на 14 кубов с воротами
Характеристики контейнера
- Длина: 4,5 м;
- Ширина: 2,2 м;
- Высота: 1,7 м;
- Объём: 14 м³;
- Грузоподъёмность: 3 500 кг;
- Масса пухто: 980 кг.
*Контейнер с распашными воротами
Пухто на 20 кубов с воротами
Характеристики контейнера
- Длина: 5,9 м;
- Ширина: 2,5 м;
- Высота: 1,8 м;
- Объём: 20 м³;
- Грузоподъёмность: 10 000 кг;
- Масса пухто: 2000-2200 кг.
*Контейнер с распашными воротами
Пухто на 27 кубов с воротами
Характеристики контейнера
- Длина: 6,2 м;
- Ширина: 2,5 м;
- Высота: 2,3 м;
- Объём: 27 м³;
- Грузоподъёмность: 10 000 кг;
- Масса пухто: 2300-3000 кг.
*Контейнер с распашными воротами
Вывоз строительного мусора с Увозовым это
01
Вы отдыхаете
Грузчики всё соберут и погрузят в машину.
02
100% гарантии
Оплата после погрузки машины.
03
Фиксированная стоимость
Вы заранее узнаете цену, которая не изменится.
04
Вывезем любой объём
137 оборудованной техники и 340 опытных сотрудников.
05
Работаем со всеми
С частными лицами и организациями.
Лицензии Увозова
Сбор, транспортирование, обработка и утилизация
О лицензировании отдельных видов деятельности:
- Сбор отходов III, IV классов опасности.
- Транспортирование отходов III, IV классов опасности.
- Обработка отходов III, IV классов опасности.
- Утилизация отходов III, IV классов опасности.
Транспортирование отходов
О лицензировании отдельных видов деятельности:
- Транспортирование отходов IV классов опасности.
5 простых шагов, чтобы избавиться от хлама
100% гарантия: мы не берём предоплаты за вывоз строительного мусора в СПб!
Вы оплачивайте работу после того, как мусор погрузят в машину и ровно столько, сколько вам озвучил менеджер по телефону.
Позвоните нам или закажите обратный звонок
Консультация и расчёт стоимости работ
Грузчики собирают, пакуют и грузят мусор в машину
Оплата работ после погрузки мусора в машину
Вывоз строительного хлама с вашей территории
Отзывы наших клиентов про вывоз строительного мусора
Из Яндекса
Людмила П.
Знаток города 3 уровня
25 апреля 2020
Мы с мужем искренне благодарим Михаила и Александра за умелую организацию, быстрое реагирование, адекватную и человечную оценку нашей непростой мусоро-строительной ситуации. Хочется отметить трудолюбие грузчиков, работавших без перекуров более четырех часов; профессионализм водителя, аккуратненько проехавшего через весь участок, ничего не повредив. Получив горький опыт в поисках нормальной фирмы, очень захотела облегчить жизнь другим людям, которые столкнулись с задачей вывоза мусора: с компанией «Увозов» можно и нужно иметь дело! Если еще когда-либо понадобится, мы — только сюда! Благодарю всю команду, что сумели превзойти наши ожидания!)
Виктория К.
Знаток города 4 уровня
22 июля 2020
Работали с данной организацией по вывозу упаковочного мусора с объекта в Санкт-Петербурге. Наша организация находится в Екатеринбурге, поэтому оперативная работа менеджера Александра по выставлению счетов и организации забора мусора очень расположила к себе. Согласно рынка оптимальная стоимость, есть выбор машины именно под Ваш тип и объем мусора. Рекомендуем эту компанию для сотрудничества.
Из Гугла
Серёжа Влади
2 отзыва
8 декабря 2020
Ребята сработали оперативно и без Лишней грязи. 3 человека в течении 30 минут вывезли с четвёртого этажа 900кг строительного мусора (кирпичи , цемент, трубы , всего 40 мешков) титанический труд за очень приемлемую цену 5700 рублей . Желаю Процветания Вашему бизнесу и хороших клиентов.
Александр Крылов
2 отзыва
23 марта 2021
Помогли с вывозом старых вещей из квартиры. Приехали в оговоренное время и сделали все очень оперативно. Очень вежливое общение с момента заказа и до момента окончания работ. Спасибо за помощь!
Послушайте, что о нас говорят
Аудио отзывы клиентов, которые заказывали у нас вывоз строительного мусора в СПб
Вывоз строительного мусора в СПб недорого
Увозов сотрудничает с частными лицами и организациями. Машина будет на адресе в удобное для вас время (в течение 2 часов с момента совершения заказа). Наши грузчики аккуратно и оперативно погрузят весь мусор. Выстроенные процессы, профессиональные сотрудники и большой автопарк из 137 машин позволяет нам предлагать гибкие тарифы на вывоз строительного мусора. Мы возвращаем до 500 рублей за отзыв на Яндексе или Гугл.
Преимущества компании «Увозов»
Недорого
Наличие 137 машин в парке позволяет нам предлагать своим клиентам низкие цены на вывоз любого объёма мусора из всех районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
С грузчиками
Мы ценим ваши силы и время, поэтому у нас работают профессиональные и аккуратные грузчики, которые аккуратно и быстро соберут, упакуют и погрузят весь мусор в машину.
Гарантии
Отсутствие авансовых платежей: вы оплачиваете услуги после погрузки мусора в машину. «Увозов» — член СРО и имеет все необходимые лицензии для вывоза и утилизации мусора.
Круглосуточно и без выходных
Довольный клиент для нас на первом месте, поэтому мы особое внимание уделяем клиентскому сервису и готовы вывезти мусор в любое удобное для вас время, так как работаем круглосуточно, без выходных и в праздничные дни.
Оперативно
Отлаженная работа опытных операторов колл-центра, профессиональных водителей и грузчиков позволяет срочно подать машину за 60 минут, а также организовать быстрый сбор и погрузку мусора для его вывоза и дальнейшей утилизации.
Демонтаж
При необходимости проведём демонтаж зданий, сооружений, кровли, фундамента, снос перегородок и стен, разборка потолков, полов, кафельной плитки и других конструкций. Подготовим участок под строительство нового дома и комнат для капитального ремонта. Старую мебель демонтируем бесплатно с последующим вывозом мусора.
Вывоз строительного мусора из квартиры
Ни один ремонт не обходится без кучи хлама, который образуется в процессе работы. Если содрать обои и снять межкомнатные двери в квартире площадью 85 м² — мусора наберётся на газель, а если разобрать старые шкафы и снять пол, то для вывоза потребуется КАМАЗ. Второй КАМАЗ наберётся при демонтаже стен и старых перегородок, возведённых предыдущими строителями. Весь мусор складывается в мешки по 25 килограмм в каждый, не больше, чтобы они не рвались. Стандартный объём мусора с квартиры в 100 м² примерно 300 мешков. При капитальном ремонте демонтируют сантехкабину с унитазом, ванной и полом, а также старые окна и остекление лоджии. Итого получаем 2 — 3 КАМАЗа, а в процессе ремонта мусора будет ещё столько же. Так как большое количество мусора на объекте мешает работе строителей мусор нужно вывозить чаще, особенно при чистовой отделке, и получается 18 — 20 выносов мусора на квартире площадью в 100 м².
Выбрасывать строительный хлам, который образовался после ремонта квартиры в мусорный контейнер, предназначенные для бытового мусора, не стоит как минимум по двум веским причинам:
- Вы совершите административное правонарушение, за которое получите штраф в 1000 — 2000 рублей.
- Вы рискуете испортить отношения с соседями.
Доверьте вывоз строительного мусора из квартиры в СПб компании «Увозов», чтобы содержать объект в чистоте.
Часто задаваемые вопросы про вывоз строительного мусора в СПб
Какая у вас есть техника?
В нашем автопарке есть:
— Пухто 20 — 27 м³ (до 10 тонн);
— Пухто 20 — 27 м³ (до 16 тонн);
— Пухто 14 м³ (до 3,5 тонн);
— Пухто 10 м³ (до 3,5 тонны);
— Пухто 6 м³ (до 3 тонн);
— ГАЗель 12 м³ (до 3 тонн);
— ГАЗель 16 м³ (до 3,5 тонн);
— Самосвал (от 10 до 40 тонн).
Мы указали самую популярную технику, если вы не нашли подходящую для вашей ситуации позвоните по телефону +7 (812) 385-46-66, и мы вас сориентируем в течение 1 минуты.
Как избавиться от строительного мусора в СПб?
Позвоните по номеру +7 (812) 385-46-66 или оставьте заявку на нашем сайте. Наш оператор задаст уточняющие вопросы, проконсультирует и произведёт расчёт стоимости. Если вас всё устроит согласуете время, когда вам удобно встретить машину. Водитель подъедет в назначенное время, грузчики соберут мусор в мешки и погрузят в машину, а вам останется только оплатить работу и наслаждаться чистотой. А также читайте нашу статью про 5 полезных способов избавиться от строительного мусора.
Можно ли выбрасывать строительный мусор в обычные мусорные баки?
Нельзя! Согласно КоАП РФ статье 8.2. о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления крупногабаритный мусор, который превышает 75 сантиметров, запрещено выбрасывать в баки для ТБО. Несоблюдение требование влечёт наложение штрафа:
— На физических лиц — от 1 000 до 2 000 рублей;
— На должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей;
— На ИП — от 30 000 до 50 000 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
— На юридических лиц — от 100 000 до 250 000 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
Ссылка на статью Статья 8.2.
Вы работаете по договору с юридическими лицами?
Да, мы сотрудничаем не только с физическими, но и юридическими лицами. У нас всё официально: заключение договора, оплата на расчётный счёт компании, акты о выполненных работах. При необходимости можем предоставить копии ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ и копию устава.
Вы можете представить документы с полигонов?
Да, мы предоставляем акты об утилизации мусора. Компания «Увозов» сотрудничает с организацией, имеющей свой мусоросортировочный комплекс. Отходы для обработки и утилизации принимаются в соответствии с лицензией, выданной Росприроднадзором. Многокомпонентные отходы изначально обрабатываются. Ручным способом из мусора извлекаются фракции пригодные для утилизации. Затем отходы брикетируют (отдельно каждая фракция) и направляются переработчикам.