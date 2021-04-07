Вывоз строительного мусора

Недорого: от 1000 ₽ за 1 м³

Закажите вывоз строительного мусора из квартиры в СПб с грузчиками и получите скидку до 15% на установку новых пластиковых окон, дверей и натяжных потолков!

*Лучшая компания по вывозу строительного мусора в СПб по оценкам 930 клиентов
**Вывоз строительного мусора в СПб с грузчиками можно заказать по телефону или заполнив заявку на обратный звонок

Вывоз строительного мусора в СПб с грузчиками
Звоните: +7 (812) 385-46-66

Стоимость вывоза строительного мусора в СПб

Таблица с актуальными тарифами на вывоз строительного мусора, обновленная 18 марта 2025 года.

МашинаОбъёмМассаВремя на погрузку*Цена за машинуЦена за погрузку (0-1 этаж)**Погрузка (2 этаж или лифт)***Доп. этаж без лифта***
ГАЗель1 куб.500 кг1 час4000 ₽500 ₽800 ₽300 ₽
ГАЗель3 куб.1 т1 час5000 ₽1200 ₽1700 ₽700 ₽
ГАЗель6 куб.1,5 т1 час7000 ₽1700 ₽2200 ₽1000 ₽
ГАЗель9 куб.2 т1 час10000 ₽2000 ₽3000 ₽1000 ₽
ГАЗель12 куб.3 т1 час12500 ₽2500 ₽3500 ₽1500 ₽
BAW Fenix10 куб.3,5 т1 час14000 ₽3500 ₽4000 ₽1000 ₽
ГАЗель16 куб.3 т1 час16000 ₽2700 ₽4500 ₽2000 ₽
FOTON16 куб.4,5 т1 час16500 ₽5500 ₽7000 ₽
Двухрамник для перегруза 6м³6 куб.3,5 т30 минут10500 ₽
Камаз с пухто 6м³ под погрузку6 куб.3,5 т1 час11000 ₽
Камаз с пухто 10м³10 куб.4 т1 часа21000 ₽
Камаз с пухто 10м³10 куб.10 т1 часа21000 ₽
Пересыпать пухто 14 м³14 куб.3 т30 минут20000 ₽
Камаз с пухто 14м³ под погрузку14 куб.6 т2 часа23000 ₽
Пухто на базе Камаза20 куб.10 т3 часа27000 ₽
Пухто на базе Камаза27 куб.10 т3 часа28000 ₽6000 ₽по запросупо запросу
Пухто на базе Камаза (мамонт) или FAW27 куб.20 т3 часа33500 ₽по запросупо запросупо запросу
Пухто на базе FAW36 куб.20 т3 часа38000 ₽по запросупо запросупо запросу
Таблица с ценами Увозова на вывоз мусора

*Время на погрузку — время, которое предоставляется клиенту, когда погрузка осуществляется его силами.
**Цена за погрузку (0-1 этаж) — стоимость за работу наших грузчиков, если погрузка с земли или с первого этажа.
***Погрузка (2 этаж или лифт) — цена за погрузку со второго этажа или любого другого при наличии лифта.
****Доп. этаж без лифта — наценка за каждый дополнительный этаж, начиная со второго, если погрузка осуществляется без использования лифта.

Узнать цену на вывоз строительного мусора в СПб за 5 минут

Позвоните по номеру +7 (812) 385-46-66, или оставьте заявку, и наш менеджер произведёт расчёт за 5 минут.

Оценка вывоза строительного мусора по фотографии

Для выбора подходящей техники под решение вашей задачи и оценки работ можете отправить фото своего мусора с адресом и условиями погрузки (этаж и наличие лифта). Наши операторы ознакомятся и подготовят коммерческое предложение.

Автопарк компании «Увозов» для вывоза строительного мусора

Фургон ГАЗель Бизнес 27057-373

Объёмом на 12 или 16 м3, грузоподъёмностью 3 тонны

Фургон ГАЗель Бизнес 27057-373 (12 или 16 кубов на 3 тонны) для вывоза мусора
Габариты фургона ГАЗель Бизнес 27057-373 (12 или 16 кубов на 3 тонны) для вывоза мусора

Опции и цены

Объём (м3)Масса (кг)Мешки (шт.)*Цена (₽)
1500104000
31000305000
61500507000
12300010012500
163000100-15016000
Таблица с опциями и ценами, которые возможны при заказе вывоза мусора Газелью

*Мешки (шт.) — ориентировочное количество строительных мешков, заполненных на 25-30 килограмм.

Фургон BAW Fenix 33462

Объёмом на 10, 12 или 16 м3, грузоподъёмностью 3,5 тонны

Фургон BAW Fenix 33462 (на 10, 12 или 16 кубов, грузоподъёмностью 3,5 тонны) для вывоза мусора
Габариты фургона BAW Fenix 33462 (на 10, 12 или 16 м3, грузоподъёмностью 3,5 тонны) для вывоза мусора
Габариты фургона BAW Fenix 33462 (на 16 кубов, грузоподъёмностью 3,5 тонны) для вывоза мусора

Опции и цены

Объём (м3)Масса (кг)Мешки (шт.)*Цена (₽)
10350010013000
12350010013000
164500140-15015500
Таблица с опциями и ценами, которые возможны при заказе BAW Fenix для вывоза мусора

*Мешки (шт.) — ориентировочное количество строительных мешков, заполненных на 25-30 килограмм.

Крюковой погрузчик (мультилифт) ISUZU

Для перевозки пухто на 6, 10 или 14 м3, грузоподъёмностью 3,5 тонны

Крюковой погрузчик (мультилифт) ISUZU — пухтовоз для перевозки мусорных контейнеров (пухто)
Пухто на 6 м³ — контейнер на 6 кубов для лёгких бытовых или строительных отходов
Пухто на 6 м³
Пухто на 10 или 14 м³ — контейнер на 10 или 14 кубов для лёгких бытовых или строительных отходов
Пухто на 10 или 14 м³

Габариты, условия и цены

Контейнеры предназначены для сбора и транспортировки лёгких отходов от производства, бытового и строительного мусора.

Пухто 6 м3
  • Габариты (м): 3,2 × 2 × 1,4
  • Цена за перегруз: 9500 ₽
  • Цена под погрузку: 11000 ₽
  • Аренда на месяц: 5000 ₽
  • Время ожидания: 1 час — под погрузку, 20 минут — если перегруз
Тонкие стенки

У контейнера на 6 кубов стенки из тонкого металла, поэтому он предназначен для лёгкого бытового мусора. Тяжёлые отходы могут повредить пухто.

Пухто 10 м3
  • Габариты (м): 4,5 × 2,2 × 1,2
  • Цена (₽): 19500 за вывоз
  • Время ожидания: 1 час (+1000 ₽ за доп. час)
  • Аренда (₽): 3000 за 3 дня
Пухто 14 м3
  • Габариты (м): 4,5 × 2,2 × 1,7
  • Цена (₽): 21000 за вывоз
  • Время ожидания: 2 часа (+1000 ₽ за доп. час)
Без аренды

Пухто на 14 кубов не отдаётся в аренду и предоставляется только под загрузку на 2 часа.

Возможно, мы уже изменили условия, но ещё не обновили информацию на сайте, поэтому звоните и уточняйте условия по телефону +7 (812) 385-46-66.

Крюковой погрузчик (мультилифт) КАМАЗ

Для перевозки пухто на 20 или 27 м3, грузоподъёмностью 10 тонн

Крюковой погрузчик (мультилифт) КАМАЗ — пухтовоз для перевозки мусорных контейнеров (пухто)
Пухто на 20 м³ — контейнер на 20 кубов для тяжёлых и крупногабаритных бытовых или строительных отходов
Пухто на 20 м³
Пухто на 27 м³ — контейнер на 27 кубов для тяжёлых и крупногабаритных бытовых или строительных отходов
Пухто на 27 м³

Габариты, условия и цены

Контейнеры предназначены для сбора и транспортировки тяжёлых крупногабаритных, строительных отходов, грунта и снега.

Пухто 20 м3
  • Габариты (м): 5,9 × 2,5 × 1,8
  • Цена (₽): 25500 за вывоз
  • Время ожидания: 3 часа (+1000 ₽ за доп. час)
  • Аренда (₽): 2500 за первые сутки и по 1000 за последующие
Бесплатная аренда пухто 20 м3

От 5 рейсов в месяц вы оплачиваете только за вывоз — аренда бесплатная.

Пухто 27 м3
  • Габариты (м): 6,2 × 2,5 × 2,3
  • Цена (₽): 27000 за вывоз
  • Время ожидания: 3 часа (+1000 ₽ за доп. час)
  • Аренда (₽): 2500 за первые сутки и по 1000 за последующие
Бесплатная аренда пухто 27 м3

От 5 рейсов в месяц вы оплачиваете только за вывоз — аренда бесплатная.

Самосвалы

Для перевозки любых насыпных и навалочных грузов, включая скальные породы

Самосвал КАМАЗ
КАМАЗ
Самосвал МАЗ
МАЗ
Самосвал IVECO
IVECO

Габариты, условия и цены

Самосвалы предназначены для транспортировки тяжёлых крупногабаритных отходов, строительного мусора, грунта, нерудных материалов, снега и любых других грузов.

Самосвал КАМАЗ
  • Объём самосвальной платформы (м3): 12, 16 или 20
  • Грузоподъёмность (кг): 20000
  • Цена (₽): по запросу
Самосвал МАЗ
  • Объём самосвальной платформы (м3): 11, 12,5 или 14,3
  • Грузоподъёмность (кг): 20000
  • Цена (₽): по запросу
Самосвал IVECO
  • Объём самосвальной платформы (м3): 16 и 20
  • Грузоподъёмность (кг): до 30000
  • Цена (₽): по запросу
Цена по запросу

Цена зависит от задачи, которую требуется решить с помощью самосвала.

Позвоните нам по телефону +7 (812) 385-46-66, расскажите о своей задаче, а мы подберём подходящую технику и сориентируем по цене.

В наличии 5 видов контейнеров под строительный мусор

Пухто на 6 кубов с люками

Пухто закрытое на 6 кубов с люками

Характеристики контейнера

  • Длина: 3,2 м;
  • Ширина: 2 м;
  • Высота: 1,4 м;
  • Объём: 6 м³;
  • Грузоподъёмность: 3 500 кг;
  • Масса пухто: 700 кг.

*Контейнер оборудован четырьмя погрузочными люками

Пухто на 10 кубов с воротами

Пухто на 10 кубов с воротами

Характеристики контейнера

  • Длина: 4,5 м;
  • Ширина: 2,2 м;
  • Высота: 1,2 м;
  • Объём: 10 м³;
  • Грузоподъёмность: 3 500 кг;
  • Масса пухто: 800 кг.

*Контейнер с распашными воротами

Пухто на 14 кубов с воротами

Пухто на 14 кубов с воротами

Характеристики контейнера

  • Длина: 4,5 м;
  • Ширина: 2,2 м;
  • Высота: 1,7 м;
  • Объём: 14 м³;
  • Грузоподъёмность: 3 500 кг;
  • Масса пухто: 980 кг.

*Контейнер с распашными воротами

Пухто на 20 кубов с воротами

Пухто на 20 кубов с воротами

Характеристики контейнера

  • Длина: 5,9 м;
  • Ширина: 2,5 м;
  • Высота: 1,8 м;
  • Объём: 20 м³;
  • Грузоподъёмность: 10 000 кг;
  • Масса пухто: 2000-2200 кг.

*Контейнер с распашными воротами

Пухто на 27 кубов с воротами

Пухто на 27 кубов с воротами

Характеристики контейнера

  • Длина: 6,2 м;
  • Ширина: 2,5 м;
  • Высота: 2,3 м;
  • Объём: 27 м³;
  • Грузоподъёмность: 10 000 кг;
  • Масса пухто: 2300-3000 кг.

*Контейнер с распашными воротами

Вывоз строительного мусора с Увозовым это

01

Вы отдыхаете

Грузчики всё соберут и погрузят в машину.

02

100% гарантии

Оплата после погрузки машины.

03

Фиксированная стоимость

Вы заранее узнаете цену, которая не изменится.

04

Вывезем любой объём

137 оборудованной техники и 340 опытных сотрудников.

05

Работаем со всеми

С частными лицами и организациями.

Лицензии Увозова

Сбор, транспортирование, обработка и утилизация

Лицензия на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию отходов III, IV классов опасности
Второй лист лицензии на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию отходов III, IV классов опасности

О лицензировании отдельных видов деятельности:

  1. Сбор отходов III, IV классов опасности.
  2. Транспортирование отходов III, IV классов опасности.
  3. Обработка отходов III, IV классов опасности.
  4. Утилизация отходов III, IV классов опасности.

Транспортирование отходов

Лицензия на вывоз мусора IV класса опасности
Второй лист лицензии на вывоз мусора IV класса опасности

О лицензировании отдельных видов деятельности:

  1. Транспортирование отходов IV классов опасности.
5 простых шагов, чтобы избавиться от хлама

100% гарантия: мы не берём предоплаты за вывоз строительного мусора в СПб!
Вы оплачивайте работу после того, как мусор погрузят в машину и ровно столько, сколько вам озвучил менеджер по телефону.

Позвоните нам или закажите обратный звонок на вывоз строительного мусора

Позвоните нам или закажите обратный звонок

Консультация и расчёт стоимости работ по вывозу строительного мусора

Консультация и расчёт стоимости работ

Грузчики собирают, пакуют и грузят строительный мусор в машину

Грузчики собирают, пакуют и грузят мусор в машину

Оплата работ после погрузки строительного мусора в машину

Оплата работ после погрузки мусора в машину

Вывоз строительного хлама с вашей территории

Вывоз строительного хлама с вашей территории

Отзывы наших клиентов про вывоз строительного мусора

Из Яндекса

Фото Людмила П. — клиент Увозова. Заказывала вывоз мусора и оставила отзыв.

Людмила П.

Знаток города 3 уровня

25 апреля 2020

Мы с мужем искренне благодарим Михаила и Александра за умелую организацию, быстрое реагирование, адекватную и человечную оценку нашей непростой мусоро-строительной ситуации. Хочется отметить трудолюбие грузчиков, работавших без перекуров более четырех часов; профессионализм водителя, аккуратненько проехавшего через весь участок, ничего не повредив. Получив горький опыт в поисках нормальной фирмы, очень захотела облегчить жизнь другим людям, которые столкнулись с задачей вывоза мусора: с компанией «Увозов» можно и нужно иметь дело! Если еще когда-либо понадобится, мы — только сюда! Благодарю всю команду, что сумели превзойти наши ожидания!)

Фото Виктория К. — клиент Увозова

Виктория К.

Знаток города 4 уровня

22 июля 2020

Работали с данной организацией по вывозу упаковочного мусора с объекта в Санкт-Петербурге. Наша организация находится в Екатеринбурге, поэтому оперативная работа менеджера Александра по выставлению счетов и организации забора мусора очень расположила к себе. Согласно рынка оптимальная стоимость, есть выбор машины именно под Ваш тип и объем мусора. Рекомендуем эту компанию для сотрудничества.

Из Гугла

Фото Серёжи Влади — клиент Увозова. Заказывал вывоз мусора и оставил отзыв.

Серёжа Влади

2 отзыва

8 декабря 2020

Ребята сработали оперативно и без Лишней грязи. 3 человека в течении 30 минут вывезли с четвёртого этажа 900кг строительного мусора (кирпичи , цемент, трубы , всего 40 мешков) титанический труд за очень приемлемую цену 5700 рублей . Желаю Процветания Вашему бизнесу и хороших клиентов.

Фото Александра Крылова — клиент Увозова. Заказывал вывоз мусора и оставил отзыв.

Александр Крылов

2 отзыва

23 марта 2021

Помогли с вывозом старых вещей из квартиры. Приехали в оговоренное время и сделали все очень оперативно. Очень вежливое общение с момента заказа и до момента окончания работ. Спасибо за помощь!

Послушайте, что о нас говорят

Аудио отзывы клиентов, которые заказывали у нас вывоз строительного мусора в СПб

Отзыв Дмитрия
Отзыв Никиты Сергеевича
Отзыв Людмилы Валентиновны
Отзыв Надежды
Отзыв Григория Владимировича
Отзыв Алексея

Вывоз строительного мусора в СПб недорого

Недорогой вывоз строительного мусора в Санкт-Петербурге и ЛО

Увозов сотрудничает с частными лицами и организациями. Машина будет на адресе в удобное для вас время (в течение 2 часов с момента совершения заказа). Наши грузчики аккуратно и оперативно погрузят весь мусор. Выстроенные процессы, профессиональные сотрудники и большой автопарк из 137 машин позволяет нам предлагать гибкие тарифы на вывоз строительного мусора. Мы возвращаем до 500 рублей за отзыв на Яндексе или Гугл.

Преимущества компании «Увозов»

Вывоз мусора недорого

Недорого

Наличие 137 машин в парке позволяет нам предлагать своим клиентам низкие цены на вывоз любого объёма мусора из всех районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Вывоз мусора с грузчиками

С грузчиками

Мы ценим ваши силы и время, поэтому у нас работают профессиональные и аккуратные грузчики, которые аккуратно и быстро соберут, упакуют и погрузят весь мусор в машину.

Вывоз мусора с гарантиями

Гарантии

Отсутствие авансовых платежей: вы оплачиваете услуги после погрузки мусора в машину. «Увозов» — член СРО и имеет все необходимые лицензии для вывоза и утилизации мусора.

Вывоз мусора круглосуточно и без выходных

Круглосуточно и без выходных

Довольный клиент для нас на первом месте, поэтому мы особое внимание уделяем клиентскому сервису и готовы вывезти мусор в любое удобное для вас время, так как работаем круглосуточно, без выходных и в праздничные дни.

Вывоз мусора срочно

Оперативно

Отлаженная работа опытных операторов колл-центра, профессиональных водителей и грузчиков позволяет срочно подать машину за 60 минут, а также организовать быстрый сбор и погрузку мусора для его вывоза и дальнейшей утилизации.

Демонтаж с вывозом строительного мусора

Демонтаж

При необходимости проведём демонтаж зданий, сооружений, кровли, фундамента, снос перегородок и стен, разборка потолков, полов, кафельной плитки и других конструкций. Подготовим участок под строительство нового дома и комнат для капитального ремонта. Старую мебель демонтируем бесплатно с последующим вывозом мусора.

Вывоз строительного мусора из квартиры

Вывоз строительного мусора из квартиры

Ни один ремонт не обходится без кучи хлама, который образуется в процессе работы. Если содрать обои и снять межкомнатные двери в квартире площадью 85 м² — мусора наберётся на газель, а если разобрать старые шкафы и снять пол, то для вывоза потребуется КАМАЗ. Второй КАМАЗ наберётся при демонтаже стен и старых перегородок, возведённых предыдущими строителями. Весь мусор складывается в мешки по 25 килограмм в каждый, не больше, чтобы они не рвались. Стандартный объём мусора с квартиры в 100 м² примерно 300 мешков. При капитальном ремонте демонтируют сантехкабину с унитазом, ванной и полом, а также старые окна и остекление лоджии. Итого получаем 2 — 3 КАМАЗа, а в процессе ремонта мусора будет ещё столько же. Так как большое количество мусора на объекте мешает работе строителей мусор нужно вывозить чаще, особенно при чистовой отделке, и получается 18 — 20 выносов мусора на квартире площадью в 100 м².

Выбрасывать строительный хлам, который образовался после ремонта квартиры в мусорный контейнер, предназначенные для бытового мусора, не стоит как минимум по двум веским причинам:

  1. Вы совершите административное правонарушение, за которое получите штраф в 1000 — 2000 рублей.
  2. Вы рискуете испортить отношения с соседями.

Доверьте вывоз строительного мусора из квартиры в СПб компании «Увозов», чтобы содержать объект в чистоте.

Часто задаваемые вопросы про вывоз строительного мусора в СПб

Какая у вас есть техника?

В нашем автопарке есть:
— Пухто 20 — 27 м³ (до 10 тонн);
— Пухто 20 — 27 м³ (до 16 тонн);
— Пухто 14 м³ (до 3,5 тонн);
— Пухто 10 м³ (до 3,5 тонны);
— Пухто 6 м³ (до 3 тонн);
— ГАЗель 12 м³ (до 3 тонн);
— ГАЗель 16 м³ (до 3,5 тонн);
— Самосвал (от 10 до 40 тонн).
Мы указали самую популярную технику, если вы не нашли подходящую для вашей ситуации позвоните по телефону +7 (812) 385-46-66, и мы вас сориентируем в течение 1 минуты.

Как избавиться от строительного мусора в СПб?

Позвоните по номеру +7 (812) 385-46-66 или оставьте заявку на нашем сайте. Наш оператор задаст уточняющие вопросы, проконсультирует и произведёт расчёт стоимости. Если вас всё устроит согласуете время, когда вам удобно встретить машину. Водитель подъедет в назначенное время, грузчики соберут мусор в мешки и погрузят в машину, а вам останется только оплатить работу и наслаждаться чистотой. А также читайте нашу статью про 5 полезных способов избавиться от строительного мусора.

Можно ли выбрасывать строительный мусор в обычные мусорные баки?

Нельзя! Согласно КоАП РФ статье 8.2. о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления крупногабаритный мусор, который превышает 75 сантиметров, запрещено выбрасывать в баки для ТБО. Несоблюдение требование влечёт наложение штрафа:
— На физических лиц — от 1 000 до 2 000 рублей;
— На должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей;
— На ИП — от 30 000 до 50 000 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
— На юридических лиц — от 100 000 до 250 000 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
Ссылка на статью Статья 8.2.

Вы работаете по договору с юридическими лицами?

Да, мы сотрудничаем не только с физическими, но и юридическими лицами. У нас всё официально: заключение договора, оплата на расчётный счёт компании, акты о выполненных работах. При необходимости можем предоставить копии ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ и копию устава.

Вы можете представить документы с полигонов?

Да, мы предоставляем акты об утилизации мусора. Компания «Увозов» сотрудничает с организацией, имеющей свой мусоросортировочный комплекс. Отходы для обработки и утилизации принимаются в соответствии с лицензией, выданной Росприроднадзором. Многокомпонентные отходы изначально обрабатываются. Ручным способом из мусора извлекаются фракции пригодные для утилизации. Затем отходы брикетируют (отдельно каждая фракция) и направляются переработчикам.

